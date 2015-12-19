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5 نصائح سريعة للتخلص من تساقط الشعر

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السبت 19-12-2015 15:07

بسبب التغير الدائم في درجات الحرارة والرطوبة وغيرها من العوامل البيئية، قد تجدين أن شعرك دائم التساقط، كما أن عملية الولادة والرضاعة قد تزيد من هذا التساقط.
لذلك فإن "سيِّدتي نت" ينصحك باتباع هذه الخطوات السريعة للتقليل من تساقط الشعر:
1. تناولي وجبات غذائية متوازنة غنية بالفيتامينات والمعادن.
2. تجنبي تسريح شعرك وهو مبلل، ثم اتركيه ليجف، واستخدمي مشطاً خشبياً لتمشيطه.
3. تجنبي التسريحات الضيقة كالكعكة.
4. دلكي فروة رأسك يومياً بباطن أصابعك.
5. اعتني بشعرك ونظفيه من مرتين أسبوعياً.

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سيدتي

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