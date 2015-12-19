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نصائح مميزة تمنحك شعراً ناعماً ومفعماً بالترطيب

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السبت 19-12-2015 18:10

حياتك مليئة بالمشاغل؟ ليس لديك أي وقت خاص لنفسك؟ هل تجدين صعوبة في تخصيص وقت للذهاب إلى صالون العناية بالشعر؟ هل أنت شخص ’منزلي‘ يطمح للحصول على برنامج للعناية بالشعر قابل للتطبيق بخصوصية تامة وراحة فائقة داخل المنزل؟ إذا كنت كذلك، فلا تقلقي، لست وحدَك!

تبحث معظم السيدات في منطقة الشرق الأوسط اليوم عن نتائج ’جمال‘ احترافية وعالية الجودة بدون الحاجة إلى الخروج من المنزل! ولحسن الحظ، لم يعد هذا الأمر حلماً- خاصة عندما يتعلق الأمر بحلول العناية بالشعر- بل هو واقع يمكن تحقيقه بالكامل.

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وفي هذا الصدد، جمعنا لكِ مجموعة من النصائح الخاصة لتعتني بشعرك بنفسك. هذه النصائح مصممة لتساعدك على منح شعرك بعضاً من الدلال وإتقان خصلات شعر رائعة وخالية من العيوب- بدون الحاجة إلى الخروج من المنزل. إليك النصائح:
•تعلمي استخدام مجفف الشعر كالمحترفين: ابدأي بتجفيف شعرك، ثم قسّميه إلى أجزاء مختلفة، وابدأي بتجفيفها واحداً تلو الآخر- مع التركيز على الجزء الخلفي أولاً ثم الانتقال نحو الأمام. وتذكري استخدام الحماية من الحرارة دائماً، هذا الأمر ضروري جداً لمنع الضرر الناتج عن استخدام أدوات الحرارة على المدى الطويل.

•ومن النصائح الأخرى الرائعة إغراق شعرك بالمرطب. للقيام بذلك، كل ما عليك فعله هو إيجاد العلاج المناسب لنوع شعرك. ثم قومي بغسل الشعر ووضع المنتج، واتركيه لمدة تتراوح من 15 إلى 30 دقيقة كحد أقصى. ويمكن أيضاً استخدام غطاء الرأس الخاص للاستحمام لتتأكدي من بقاء المنتج على الشعر.

•تعلّمي كيفية قص شعر الغرّة. عادة ما يتطلب شعر الغرّة اهتماماً خاصاً لأن عليك تقليمه بشكل منتظم. ولكن، تعلّم كيفية قصّه بنفسك يمكنه أن يوفر عليك الكثير من الوقت والمال! وبمجرد حصولك على المقص المناسب، كل ما عليك فعله هو سحب شعرك إلى أمام عينيك وقص خصلاته بخط مستقيم- أمام المرآة طبعاً!

•استخدمي شامبو يمتلك خصائص ترطيب فائقة. شامبو هيد آند شولدرز العناية الكاملة على سبيل المثال هو الشامبو الوحيد في فئة العناية بالشعر القادر على منحك شعر انسيابي ومفعم بالترطيب ويشرق بطلّة نابضة بالجمال وخالية من العيوب. وهو يقدم ترطيباً أكثر بست مرات بالمقارنة مع منتجات الشامبو التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، هذا المنتج الثوري قادر على تخليص شعرك من الجفاف، ويحارب التجعّد، ويرطب فروة رأسك، ليتركه فواحاً برائحة منعشة ومظهر ناعم وجميل يمكنك التحكم به كما ترغبين.

مع هذه النصائح، نضمن لك التألق بشعر جميل بجودة مماثلة لما يقدمه لك الصالون!

تابعي أيضاً:

فيديو صادم: احرقي شعرك بالشمعة لتقويته!

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سيدتي

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