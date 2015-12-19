بدء جلسة بشأن الأزمة اليمنية فى سويسرا بحضور جميع الأطراف

بدأت، منذ قليل، جلسة اليوم، من المحادثات بشأن الأزمة اليمنية فى سويسرا، بحضور جميع الأطراف، جاء ذلك وفق ما أفادت قناة"سكاى نيوز عربية " فى خبر عاجل لها اليوم.

كان قد تم الإعلان عن وقف إطلاق النار فى اليمن، والذى يستمر أسبوعًا، لدعم فرص نجاح محادثات السلام فى مسعى لإنهاء الحرب الأهلية التى اندلعت فى اليمن العام الماضى.

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