تعرف على جماعة «دافش» التي تستهدف «داعش»

كتب – محمد سويلم

“دافش” هي جماعة مؤلفة من 15 شخصًا، يعمل الكثير منهم كفنانين محترفين، ويقومون من خلال الرسوم الكرتونية التي يرسمونها بالاستهزاء والسخرية من الفساد السياسي والظلم الاجتماعي الذي يرونه في وطنهم، وخطورة عملهم تنبع من كون سخريتهم تنصب في كثير من الأحيان على تنظيم الدولة الإسلامية والسلطات العراقية.

وحسب ما وردت شبكة ” bbc arabic” ، فإنه في عام 1955 كتب الشاعر الإسباني غابرييل سيلايا “الشعر هو سلاح محشو بذخيرة المستقبل”، وأعضاء دافش يمتلكون تصورًا مماثلًا عن الكوميديا، فهم يشعرون بالقلق إزاء التقدم الذي حققه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، فضلًا عن اندلاع العنف الطائفي في البلاد، قبل ثمانية أشهر، لذا قرروا القيام بواجبهم للعمل من أجل مستقبل موحد وسلمي للعراق، مستخدمين في غايتهم تلك السلاح الأشد فتكًا في أيديهم: القلم وروح الدعابة.

“دافعنا هو حبنا لبلدنا، الكثير من الأشياء السيئة حدثت في العراق في السنوات الـ30 الماضية، وسيستمر الوضع على هذا المنوال إذا لم نفعل شيئًا”، يقول أحد أعضاء الجماعة، متحدثًا إلى صحيفة الميدل إيست آي تحت الاسم المستعار محمد عبر سكايب، ويتابع: “لقد عشنا في العراق قبل عام 2003، وعاش آباؤنا هناك قبلنا، لقد ورثنا حقيقة المستقبل متعدد الثقافات للعراق، ونسعى لمساعدة هذه الحقيقة على الانتشار في المستقبل”.

منذ تأسيس دافش قبل ثمانية أشهر، تعمل المجموعة على نشر حوالي 10 رسوم كاريكاتورية في كل أسبوع، وحاليًا يتابع صفحة دافش على الفيسبوك أكثر من 85 ألف معجب، وبشكل عام ترى المجموعة أن الهدفين الأساسيين لأعمالها الساخرة هما تنظيم داعش والفساد في النظام السياسي العراقي، وهما وجهان لعملة واحدة، وفقًا لرأي المجموعة.