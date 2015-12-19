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نجيب ساويرس يفتح باب الجدل على تويتر بعد حواره مع "اليوم السابع"

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نجيب ساويرس يفتح باب الجدل على تويتر بعد حواره مع "اليوم السابع" نجيب ساويرس يفتح باب الجدل على تويتر بعد حواره مع "اليوم السابع"
تصدر هاشتاج نجيب ساويرس قائمة الهاشتاجات الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وذلك عقب إدلائه بتصريحات جريئة ونارية خلال حواره مع "اليوم السابع" والذى نشر صباح اليوم السبت.

وأثارت تصريحات رجل الأعمال المصرى الجدل، خاصة فيما يخص الانتخابات البرلمانية الأخيرة وعدم رضائه عن نتيجتها، التى جاءت أقل من توقعاته، بالإضافة إلى تشبيهه لائتلاف دعم بالإخوان فى بعض ممارساتهم، وانتقاده لسيد البدوى رئيس حزب الوفد وتوفيق عكاشة.


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