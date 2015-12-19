صاحب "عربة فول" يقتل عجوزا وقف يبيع سيارته بجواره فى سوق مدينة نصر

أنهى صاحب "عربة فول" بمنطقة سوق السيارات فى مدينة نصر، حياة رجل مسن، إثر مشادة بينهما بسبب توقف العجوز قرب عربة الفول لعرض سيارته للبيع فى السوق، إلا أن صاحب عربة الفول رفض توقفه بجوار العربة، ووقعت مشاجرة بينهما قام خلالها بخنق العجوز بيده وهو ما تسبب فى وفاته متأثرا بضيق بالتنفس.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من "إسلام خ ص" 27 سنة، مشرف أمن بسوبر ماركت بالمعادى، ومقيم بالسيدة زينب، يفيد بأنه كان بصحبة والده "خليل ص م" 68 سنة، بالمعاش، فى منطقة سوق السيارات بالحى العاشر، لبيع السيارة رقم س ى ص 348 ماركة شيفرولية أوبترا، ملك والده.

وأشار فى بلاغه إلى أنه أثناء تواجدهم بالسوق، حدثت مشادة كلامية بين والده وبين أحد الأشخاص "مالك عربة فول بالمنطقة" بسبب منعه من إيقاف سيارته بجوار عربته، وتطورت إلى مشاجرة قام خلالها بخنق والده بيديه، ما أدى إلى إصابته بضيق بالتنفس، وتم نقله لمستشفى بالحى العاشر دائرة القسم، وتوفى فور وصوله.

انتقل ضباط مباحث القسم، وبإجراء التحريات بمكان الواقعة، أمكن تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه "مصطفى ى م" 35 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، قائد السيارة رقم 75159 نقل المنيا، ومقيم عزبة الهجانة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29463 لسنة 2015م إدارى القسم، وجارى العرض على النيابة العامة.

>