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القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
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الإصابة تبعد أحمد توفيق عن مواجهة الجيش

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الإصابة تبعد أحمد توفيق عن مواجهة الجيش الإصابة تبعد أحمد توفيق عن مواجهة الجيش

تأكد غياب أحمد توفيق لاعب الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام طلائع الجيش بسبب الإصابة التي ألمت به خلال لقاء حرس الحدود.

ويستعد الزمالك لملاقاة طلائع الجيش يوم الأحد في تاسع جولات الدوري المصري.

وتعرض أحمد توفيق للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة أثناء مشاركته في فوز الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد يوم الخميس.

وأجرى توفيق آشعة رنين مغناطيسي والتي أثبتت نتائجها عدم قدرته على اللحاق بلقاء طلائع الجيش.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الخامس بعدما جمع 13 نقطة.

فيما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ13 برصيد ست نقاط.

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