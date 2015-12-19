إصابة شرطى وعامل والاستيلاء على 7 سيارات فى هجوم على مجمع نفطى ببغداد

>أفادت مصادر فى الشرطة العراقية فى محافظة واسط اليوم السبت بان مسلحين مجهولين هاجموا مجمع حقل بدرة النفطي وتبادلوا إطلاق النار مع فريق الحماية المكلف بحماية منشآت الحقل الذى يقع فى محافظة واسط شرقى بغداد.

وقالت المصادر عبر الهاتف وكالة الأنباء الألمانية ( د ب ا ) " أن مسلحين مجهولين هاجموا فجر اليوم مجمع حقل بدرة النفطي الذي يتولى استثماره ائتلاف بزعامة غاز بروم الروسية جنوب شرقي بغداد وتبادلوا اطلاق النار مع أفراد حماية منشآت الشركة من القوات العراقية مما اسفر عن إصابة شرطي، وأحد العاملين في الشركة بجروح، فيما استولى المهاجمون على 7 سيارات تعود لإحدى الشركات التي تقدم خدمات للشركة المستثمرة ".

وأشارت المصادر إلى " أن المهاجمين فروا باتجاه بغداد وقد لاحقتهم قوات الشرطة في منطقة الصويرة شمالي بغداد".

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