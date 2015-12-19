سفير فلسطين بالقاهرة ينعى "نجلاء ياسين" مديرة مكتب الرئيس ياسر عرفات

نعى جمال الشوبكى سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وكافة موظفى سفارة ومندوبية فلسطين بالقاهرة، نجلاء ياسين (إم ناصر) مديرة مكتب الرئيس الراحل ياسر عرفات وعضو المجلس الوطنى الفلسطينى؛ والتى وافتها المنية اليوم السبت بالقاهرة على إثر تدهور حالتها الصحية.

وتعتبر نجلاء ياسين من أبرز النساء الفلسطينيات ذات الدور النضالى والبطولى الداعم للقضية الفلسطينية، فقد عملت منذ بداية الثورة إلى جانب الشهيد الرئيس ياسر عرفات حتى حفرت مكاناً بارزاً فى الذاكرة النضالية الفلسطينية من خلال الدور الذى قامت به فى الثورة الفلسطينية.

جدير بالذكر أن إم ناصر من عائلة لبنانية الأصل، ولدت بدمشق ثم تزوجت من فلسطينى من مدينة حيفا، وعملت مديرة لمكتب الرئيس الشهيد ياسر عرفات، ولقبت نفسها باسم الزعيم جمال عبد الناصر لإيمانها بنضاله وعروبته وقوميته، وأسست الحركة النسائية المناضلة بحركة فتح والتى شاركت الرئيس الشهيد عرفات فى الكفاح المسلح البطولى فى معركة الكرامة، وأقامت فى تونس أول متحف للحفاظ على التراث الفلسطينى منعا لتزوير التاريخ والتراث والصاقه بالاسرائيليات والذى افتتحه القائد الرمز أبو عمار والرئيس التونسى، كما رافقت الشهيد فى كافة مراحل الثورة الفلسطينية ولقبت بأم الفدائيين.

وتتقدم سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بأصدق التعازى القلبية والمواساة الأخوية الصادقة لأبناء شعبنا الفلسطينى وقيادته وعائلة الفقيدة ومحبيها ؛ سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بعظيم عفوه ويجتبيها بواسع مغفرته ويسكنها مقعد صدق فى أعلى عليين، وستعلن سفارة فلسطين عن موعد الدفن والعزاء فى أقرب وقت.