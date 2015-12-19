قوات الاحتلال تفرج عن الأسير الفلسطينى صلاح الطيطى من مخيم العروب

أعلن نادى الأسير الفلسطينى صباح السبت أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير المريض صلاح الطيطى من مخيم العروب بفلسطين، وذلك بعد قضائه ثلاث سنوات فى سجون الاحتلال.

وقال النادى فى بيان أن الأسير المفرج عنه يعانى منذ ولادته من تشوه خلقى فى الأمعاء بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى، وكان أحد الأسرى الدائمين فى "عيادة سجن الرملة" طوال مدة أسره حتى نقل مؤخرا إلى سجن "هداريم" بسبب ارتفاع أعداد الأسرى المعتقلين فيه جراء استمرار سلطات الاحتلال فى اعتقال العشرات من المصابين والجرحى منذ بداية الهبة الشعبية مطلع أكتوبر الماضى.

ويأتى هذا الإعلان مع كشف محامية هيئة شئون الاسرى حنان الخطيب أن 15 أسيرة تم نقلهن من سجن "الشارون" إلى سجن "الدامون" للنساء والذى افتتح مؤخرا بسبب الاكتظاظ فى صفوف الأسيرات نتيجة الاعتقالات المتواصلة منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية.

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