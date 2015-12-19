أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حزب الوفد: شعبية السيد البدوى أعلى من "ساويرس" فى الشارع المصرى بلا نقاش

Google+ Print
حزب الوفد: شعبية السيد البدوى أعلى من "ساويرس" فى الشارع المصرى بلا نقاش حزب الوفد: شعبية السيد البدوى أعلى من "ساويرس" فى الشارع المصرى بلا نقاش
قال ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، أن شعبية الوفد لم تتراجع فى الشارع المصرى والحقيقة أن شعبية الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب أعلى من شعبية المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار فى الشارع المصرى بلا نقاش والدليل أنه حينما يعقد رئيس الوفد مؤتمرًا جماهيرياً يحضره الآلاف كلما ذهب أى محافظة.

وأضاف "حسان" فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن الوفد لم ينفق جنيها فى الانتخابات أما ساويرس فأنفق مئات الملايين حتى يصل إلى هذا العدد من المقاعد، وتابع: "كان هناك 32 مرشحاً ينوون الترشح على قوائم الوفد، ولكنهم لم يجدوا دعم مالى فذهبوا إلى أحزاب أخرى من بينهم 23 مرشحًا نجحوا وأصبحوا نواب فى البرلمان الآن".

وأكد رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد أن ساويرس عليه أن يركز فى حزبه مثلما طالب البدوى أن يركز فى حزبه والحقيقة أن حزب الوفد ليس أقدم من حزب المصريين الأحرار فحسب وإنما أقدم من دول كثيرة فى العالم.


>- نجيب ساويرس فى حوار المفاجآت: ائتلاف دعم الدولة "بيحاولوا يعملوا خرفان بمرشد".. جهات قبضت على مرشحين وأفرجوا عنهم بعد الانتخابات.. السيد البدوى وراء تراجع الوفد.. وتوفيق عكاشة لا يصلح لرئاسة البرلمان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365