حزب الوفد: شعبية السيد البدوى أعلى من "ساويرس" فى الشارع المصرى بلا نقاش

قال ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، أن شعبية الوفد لم تتراجع فى الشارع المصرى والحقيقة أن شعبية الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب أعلى من شعبية المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار فى الشارع المصرى بلا نقاش والدليل أنه حينما يعقد رئيس الوفد مؤتمرًا جماهيرياً يحضره الآلاف كلما ذهب أى محافظة.

وأضاف "حسان" فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن الوفد لم ينفق جنيها فى الانتخابات أما ساويرس فأنفق مئات الملايين حتى يصل إلى هذا العدد من المقاعد، وتابع: "كان هناك 32 مرشحاً ينوون الترشح على قوائم الوفد، ولكنهم لم يجدوا دعم مالى فذهبوا إلى أحزاب أخرى من بينهم 23 مرشحًا نجحوا وأصبحوا نواب فى البرلمان الآن".

وأكد رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد أن ساويرس عليه أن يركز فى حزبه مثلما طالب البدوى أن يركز فى حزبه والحقيقة أن حزب الوفد ليس أقدم من حزب المصريين الأحرار فحسب وإنما أقدم من دول كثيرة فى العالم.

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