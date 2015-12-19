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إصابة 9 شرطيين فى انقلاب مدرعة بالطريق الصحراوى الغربى فى قنا

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إصابة 9 شرطيين فى انقلاب مدرعة بالطريق الصحراوى الغربى فى قنا إصابة 9 شرطيين فى انقلاب مدرعة بالطريق الصحراوى الغربى فى قنا
أصيب اليوم السبت 9 شرطيين فى حادث انقلاب مدرعة شرطة بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز الوقف فى محافظة قنا.

كان الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا تلقى إخطارا بانقلاب مدرعة شرطة بالطريق الصحراوي الغربي امام مركز الوقف مما اسفر عن اصابة 9 شرطيين حيث تم الدفع بــ 5 سيارات إسعاف، بالإضافة إلى الإسعاف المعين على خدمة النقطة الصحراوية بالطريق، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج.

وأفاد مصدر أمنى أن المصابين نقيبين و 2 من أمناء الشرطة و4 مجندين وخفير نظامى جميعهم مصابين بإصابات خفيفة.

جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.
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