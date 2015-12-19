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توافد نواب المرحلة الثانية للمشاركة فى ورش عمل "الأمانة العامة"

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توافد نواب المرحلة الثانية للمشاركة فى ورش عمل "الأمانة العامة" توافد نواب المرحلة الثانية للمشاركة فى ورش عمل "الأمانة العامة"
بدأ عدد من النواب الفائزين فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، التوافد على مقر مجلس النواب، لحضور فاعليات ورشة العمل التى تنظمها الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع الاتحاد البرلمانى الدولى.

ويتضمن جدول أعمال ورش العمل، التى من المقرر أن تبدأ اليوم السبت وتستمر لمدة 10 أيام، الحديث عن عدة أمور هامة فى مقدمتها اختصاصات التشريعية والرقابية لمجلس النواب ونظام التصويت.

كما تتناول ورش العمل الحديث عن تكوين مجلس النواب وعلاقته بغيره من السلطات بالدولة، والتعريف بالأجهزة الفنية والخدمية المعاونة للنواب بالأمانة العامة وآليات التواصل.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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