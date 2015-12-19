النيابة الإدارية تحيل مدرسا بالأزهر للمحاكمة التأديبية لزواجه بطالبة عرفيا

قررت النيابة الإدارية بالزقازيق، اليوم، إحالة مدرس بأزهر الشرقية إلى المحاكمة التأديبية لزواجه بطالبة عرفيا.

كشفت التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد عبد السلام وكيل أول النيابة بأمانة سر عمرو جمال عن قيام "م ص م" مدرس بمعهد أزهرى، بإغواء طالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهرى، وتزوجها عرفيا، بدون علم أهلها، وقبل بلوغها السن القانونية للزواج، بل وقام بالتوقيع على وثيقة تصادق على زواج رغم عدم وجود وكيل للطالبة، ودون رضا أهلها وأثبت بها على خلاف الحقيقة قيام الزوجية الصحيحة والدخول والمعاشرة.

وقد ورد بتقرير الاتهام أن رجال التعليم يجب أن يكونوا فوق مستوى الشبهات والريب، وينبغى أن يكونوا موضع ثقة لطلابهم وذويهم ومن ثم تدق موازين الحساب بالنسبة لهم.