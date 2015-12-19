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وزير الدفاع الأمريكى يزور حاملة الطائرات الفرنسية قبالة السواحل السورية

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وزير الدفاع الأمريكى يزور حاملة الطائرات الفرنسية قبالة السواحل السورية وزير الدفاع الأمريكى يزور حاملة الطائرات الفرنسية قبالة السواحل السورية
زار وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول، المرابطة قبالة السواحل السورية، وذلك وفق ما أفادت قناة"سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها اليوم.

كان قد تبنى مجلس الأمن الدولى الجمعة بالإجماع قرارا يدعم خطة طموحة لحل الأزمة فى سوريا وإنهاء الحرب الدائرة فى هذا البلد منذ قرابة خمس سنوات، وينص القرار على أن تجرى "فى مطلع يناير مفاوضات بين النظام السورى والمعارضة" حول عملية انتقال سياسى تنهى الحرب فى سوريا.

ورحب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بتبنى القرار، معتبرا أنه يرسل "رسالة واضحة إلى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل فى سوريا".

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