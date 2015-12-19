فيلم «حرب النجوم» يحطم الرقم القياسي لإيرادات أول يوم عرض بأمريكا

حطم فيلم ستار وورز “حرب النجوم” الرقم القياسي لإيرادات أول ليلة من عرضه بالولايات المتحدة وكندا حيث بلغت 57 مليون دولار مدعوما بإشادة واسعة وحماسة للجمهور الذي يتوق لمشاهدة أول نسخة من هذه السلسلة في 10 سنوات.

وتجاوزت النسخة التي تحمل اسم “ذا فورس أويكنز” الرقم القياسي السابق لمبيعات أول يوم عرض والتي سجلت باسم النسخة الأخيرة من هاري بوتر في 2011 التي جنت إيرادات بلغت 43.5 مليون دولار.

وقالت والت ديزني إن مبيعات التذاكر العالمية خلال اليومين اقتربت من 130 مليون دولار. وافتتح الفيلم في 12 سوقا عالمية يوم الأربعاء.

والفيلم الجديد هو الجزء السابع من سلسلة أفلام الخيال العالمي الشهيرة التي ابتدعها جورج لوكاس في عام 1977.

كان لوكاس قد باع حقوق ستار وورز لشركة ديزني في 2012 مقابل نحو 4 مليارات دولار. وأنفقت الشركة أكثر من 200 مليون دولار لانتاج “ذا فورس أويكنز”.