الأهلي يوضح لـ في الجول – حقيقة تغريم وليد سليمان وصالح جمعة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لم يقم بتوقيع أي عقوبة مالية على ثنائي الفريق وليد سليمان وصالح جمعة بعد اشتباكهما في المران.

وكان مران الأهلي يوم الجمعة قد شهد احتكاكا قويا بين جمعة وسليمان مما أدى لاشتباكهما في النهاية قبل أن يقوم عماد متعب مهاجم الفريق بتهدئة الأجواء.

وانتشرت بعض الأنياء عن قيام الأهلي بتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل لاعب بسبب ما حدث في مران يوم الجمعة.

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا:"لم أقم بتوقيع أي عقوبة مالية على وليد سليمان وصالح جمعة".

وأوضح"عقدت جلسة في وجود كلا اللاعبين والمدير الفني جوزيه بيسيرو وتم إنهاء كل الخلافات خلالها".

وشدد"تم لفت نظرهما واعتبرنا أن ما حدث هو مجرد نرفرزة ملعب وحماس شديد فقط".

وأتم"وجهت اللوم والعتاب لهما بشكل لفظي فقط ولم أوقع أي عقوبة مالية عليهما كما تردد".