"الداخلية"تدعو سائقي الشاحنات للالتزام باللوائح السعودية الجديدة

دعت وزارة الداخلية مالكي وسائقي الشاحنات والقاطرات والمقطورات الأجنبية، إلى الالتزام ، بتنفيذ اللوائح الفنية السعودية الخاصة بحواجز الحماية في الشاحنات والقاطرات والمقطورات الأجنبية العابرة او القاصدة للمملكة ، والاطلاع على ما فيها ، تجنباً لمنعهم من دخول الأراضي السعودية.

وكانت الوزارة تلقت رسالة من السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، بذلك الشأن وتفيد بأنه سيتم منع دخول الشاحنات والقاطرات غير الملتزمة باللوائح الفنية، والمخالفة لها ، اعتباراً من 9 إبريل من العام المقبل.

وأصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللوائح الفنية الخاصة بحواجز الحماية في الشاحنات و تحمل المواصفات الأرقام الفنية التالية: ( (SASO GSO 2112/2012 السيارات – حواجز الحماية الأمامية للشاحنات والمقطورات وطرق اختبارها ، والمواصفة رقم ( (SASO GSO 2113/2012 السيارات – حواجز الحماية الجانبية للشاحنات والمقطورات وطرق اختبارها ، والمواصفة رقم ( 2012 /2114 (SASO GSOالسيارات – حواجز الحماية الخلفية للشاحنات والمقطورات وطرق اختبارها.

وقال العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، أن هيئة المواصفات والمقاييس في دولة الإمارات تبنت هذه المواصفات، كمواصفات قياسية للدولة عام 2011 والتزمت بها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المقطورات ونصف المقطورات لتحقيق أقصى درجات السلامة، في مجال حماية مستخدمي المركبات والطريق، والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية للمركبات وخاصة الشاحنات