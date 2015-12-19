أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المفتي يتوجه إلى بيروت للمشاركة في مؤتمر «دور الإعلام الديني لتعزيز التسامح»‎

Google+ Print
المفتي يتوجه إلى بيروت للمشاركة في مؤتمر «دور الإعلام الديني لتعزيز التسامح»‎ المفتي يتوجه إلى بيروت للمشاركة في مؤتمر «دور الإعلام الديني لتعزيز التسامح»‎

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية متجها إلى بيروت للمشاركة في مؤتمر “دور الإعلام الديني في تعزيز قيم التسامح والاعتدال” الذي تنظمه دار الفتوى في لبنان بالتعاون مع مؤسسة “بيرجهوف” الألمانية.

ومن المقرر أن يلقي مفتي الجمهورية كلمة رئيسية في المؤتمر الذي ستفتتح أعماله صباح غد، الأحد، بمقر دار الفتوى ببيروت.

ويشارك في المؤتمر العديد من الشخصيات الدينية البارزة ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومفتي المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ عبد الكريم خصاونة، والعديد من المفتين والقضاة الشرعيين والعلماء والمفكرين في لبنان والعالم العربي والإسلامي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا