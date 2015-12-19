المفتي يتوجه إلى بيروت للمشاركة في مؤتمر «دور الإعلام الديني لتعزيز التسامح»‎

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية متجها إلى بيروت للمشاركة في مؤتمر “دور الإعلام الديني في تعزيز قيم التسامح والاعتدال” الذي تنظمه دار الفتوى في لبنان بالتعاون مع مؤسسة “بيرجهوف” الألمانية.

ومن المقرر أن يلقي مفتي الجمهورية كلمة رئيسية في المؤتمر الذي ستفتتح أعماله صباح غد، الأحد، بمقر دار الفتوى ببيروت.

ويشارك في المؤتمر العديد من الشخصيات الدينية البارزة ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومفتي المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ عبد الكريم خصاونة، والعديد من المفتين والقضاة الشرعيين والعلماء والمفكرين في لبنان والعالم العربي والإسلامي.