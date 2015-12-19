مران الأهلي – بعد عودته.. عمرو جمال يغادر التدريبات للإصابة

على الرغم من عودة عمرو جمال مهاجم الأهلي للاشتراك في المران الجماعي لفريقه الذي أقيم يوم السبت إلا أنه اضطر لمغادرته للإصابة.

ويخوض الأهلي تدريباته الاعتيادية للاستعداد لملاقاة حرس الحدود يوم الاثنين المقبل في تاسع جولات الدوري المصري.

وشهد المران عودة عمرو جمال للمشاركة فيه مع باقي اللاعبين بعد غيابه عنه يوم الجمعة لخوضه بعض التدريبات البدنية بشكل منفرد بسبب آلام في عضلة السمانة.

لكن بعد اشتراكه بفترة عادت الآلام لتضرب اللاعب الشاب مرة أخرى ليقوم بمغادرة المران ويخرج رفقة طبيب الفريق ويضع الثلج على قدمه.

في الوقت ذاته شهد المران تعنيف جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق لرمضان صبحي بسبب الاستعراض ().