الكشف عن – سخرية ديباي من فان بيرسي هي سبب شجارهما

كشف تقرير هولندي عن سبب الخلاف والشجار الذي دب بين ممفيس ديباي لاعب مانشستر يونايتد وروبن فان بيرسي مهاجم فينيرباهتشه أثناء وجودهما في معسكر المنتخب الهولندي.

وكان المنتخب الهولندي يخوض معسكرا استعدادا لملاقاة كازاخستان في التصفيات المؤهلة ليورو 2016 في شهر أكتوبر الماضي.

وانتشرت العديد من التقارير حول وجود خلاف كبير دب بين ديباي وفان بيرسي أثناء المران لكن تم نفي حدوث ذلك الأمر من قبل الجهاز الفني آنذاك.

ولكن نشرت صحيفة " "Voetbal Primeurالهولندية تقريرا أوضحت فيه سبب المشاجرة بين الثنائي.

البداية كانت حينما غضب فان بيرسي من ديباي الذي لم يمرر له الكرة في المران وهو في منفردا بل قام بإعادتها للخلف بالكعب.

ليتحدث مهاجم يونايتد السابق قائلا:"هل تظن نفسك لاعبا كبيرا"؟

ليرد ديباي ساخرا"هل اللاعبين الكبار يلعبون في فينيرباهتشه"؟