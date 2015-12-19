أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الكشف عن – سخرية ديباي من فان بيرسي هي سبب شجارهما

Google+ Print
الكشف عن – سخرية ديباي من فان بيرسي هي سبب شجارهما الكشف عن – سخرية ديباي من فان بيرسي هي سبب شجارهما

كشف تقرير هولندي عن سبب الخلاف والشجار الذي دب بين ممفيس ديباي لاعب مانشستر يونايتد وروبن فان بيرسي مهاجم فينيرباهتشه أثناء وجودهما في معسكر الهولندي.

وكان المنتخب الهولندي يخوض معسكرا استعدادا لملاقاة كازاخستان في التصفيات المؤهلة ليورو 2016 في شهر أكتوبر الماضي.

وانتشرت العديد من التقارير حول وجود خلاف كبير دب بين ديباي وفان بيرسي أثناء المران لكن تم نفي حدوث ذلك الأمر من قبل الجهاز الفني آنذاك.

ولكن نشرت صحيفة " "Voetbal Primeurالهولندية تقريرا أوضحت فيه سبب المشاجرة بين الثنائي.

البداية كانت حينما غضب فان بيرسي من ديباي الذي لم يمرر له الكرة في المران وهو في منفردا بل قام بإعادتها للخلف بالكعب.

ليتحدث مهاجم يونايتد السابق قائلا:"هل تظن نفسك لاعبا كبيرا"؟

ليرد ديباي ساخرا"هل اللاعبين الكبار يلعبون في فينيرباهتشه"؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه