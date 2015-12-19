تقرير في الجول – هل يعادل برشلونة رقم الأهلي حال فوزه بكأس العالم للأندية؟

يشارك نادي برشلونة بطل دوري أبطال أوروبا في كأس العالم للأندية وهو المرشح الأول للفوز بها.. لكن إذا فاز بها هل يعادل رقم الأهلي أم يقترب منه فقط؟

الأهلي يتصدر أندية العالم في عدد الألقاب العالمية بـ20 لقب فيما أعلن الموقع الرسمي للنادي الكتالوني قبل أيام أن برشلونة يضع معادلة رقم الأهلي في حسبانه عندما ينافس على لقب مونديال الأندية باليابان.

وتأهل برشلونة للنهائي ليواجه ريفر بليت الأرجنتيني يوم 20 ديسمبر الحالي.

نقطة الخلاف

الاتحاد الأوروبي (يويفا) لا يرى أن برشلونة يمتلك 19 لقبا دوليا بل 16 فقط.

والسبب في ذلك هو بطولة كأس المعارض التي انطلقت في عام 1955 وألغيت في عام 1971 بعد أن ضم اليويفا البطولة له وأسماها كأس اليويفا.

كأس المعارض

البطولة كانت فكرة واحد من رواد المراهنات على مباريات كرة القدم السويسري إرنست ثومين والإيطالي أوتورينو باراسي وسكرتير عام الاتحاد الإنجليزي ستانلي روس.

البطولة كانت تقام في المدن الأوروبية التي تضم معارض تجارية حيث أن تلك المدن كانت تشهد مباريات ودية، لذا تم تجميع تلك المباريات في بطولة واحدة تحت هذا الاسم.

في بدايات البطولة كانت القاعدة هي "مدينة واحدة.. فريق واحد" حيث كان المركز الذي أنهى فيه الفريق في الدوري المحلي لا يهم. فقط ما يهم هو إقامة معرض تجاري في المدينة.

ولكن بعد ذلك كانت البطولة تضم أصحاب المراكز الثانية في الدوريات حتى انضمت البطولة لـ"يويفا" في عام 1971 وأصبح اسمها كأس اليويفا.

أول نسخة للبطولة أقيمت على مدار 3 مواسم بين 1955 و1958 وشارك فيها منتخب من أندية لندن وفريق من برشلونة كام يضم لاعبا واحدا من نادي إسبانيول أما البقية فمن بطل ثلاثية الموسم الماضي. منتخب أندية لندن فاز بالبطولة في النهاية.

البطولة مرت بمراحل تطور كثيرة وتغير نظامها عدة مرات لكنها أقيمت على عامين بيت 1958 و1960 ثم أصبحت تقام كل موسم.

برشلونة فاز بهذه البطولة 3 مرات في 1958 و1960 و1966.

لكن في النهاية، تلك البطولة لم يعتبرها يويفا بطولة رسمية لذا لا يعتد بها في سجلاته.

ويعتبر يويفا برشلونة فائزا بـ16 بطولة فقط، في حين يعتبرها فيفا بطولة "شرفية".

يضاف إلى الصورة السابقة لقبين لكأس العالم الأندية ليصبح الإجمالي 16 بطولة حسب يويفا.

كما إنه لا يوجد أي ذكر للبطولة على موقع الفيفا وليست مدرجة على البطولات المعترف بها من قبل الاتحاد الحاكم لكرة القدم العالمية.