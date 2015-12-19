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مران الأهلي – عودة عمرو جمال.. وتدريبات استشفائية للأساسيين

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مران الأهلي – عودة عمرو جمال.. وتدريبات استشفائية للأساسيين مران الأهلي – عودة عمرو جمال.. وتدريبات استشفائية للأساسيين

واصل النادي الأهلي تدريباته يوم السبت استعدادا لملاقاة حرس الحدود في تاسع جولات الدوري المصري يوم الاثنين المقبل.

وكان الأهلي قد هُزم أمام سموحة يوم الخميس بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت في ثامن جولات الدوري.

وشهد المران الجماعي عودة عمرو جمال مهاجم الفريق له بعدما خاض تدريبات بدنية بشكل منفرد يوم الجمعة لشعوره بالإجهاد في عضلة السمانة.

فيما خضع كل اللاعبين الأساسيين في لقاء سموحة لتدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد وتجنب الإرهاق في ظل خوض عدد كبير من المباريات في أيام قليلة.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، فيما يأتي حرس الحدود في المركز الأخير بثلاث نقاط.

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