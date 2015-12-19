مران الأهلي – عرض مستمر.. بيسيرو يعنف رمضان صبحي مجددا للاستعراض

عاد جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي للانفعال مجددا على رمضان صبحي لاعب الفريق بسبب الاستعراض خلال مران يوم السبت.

ويخوض الأهلي يوم السبت تدريباته الاعتيادية استعدادا لملاقاة حرس الحدود يوم الاثنين المقبل في تاسع جولات الدوري المصري.

وشهد المران تعنيف المدرب البرتغالي لرمضان صبحي بسبب الأنانية والاستعراض في أدائه.

جاء هذا بعدما قام رمضان بمرواغة المدافعين وحارس المرمى مسعد عوض ليهدر تسجيل هدفا أمام المرمى الخالي ليثور بيسيرو بشدة عليه.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي ينفعل فيها بيسيرو على رمضان بسبب الأنانية والاستعراض خلال تدريبات الأهلي فقد تكرر مرتين خلال الفترة الأخيرة.

طالع أيضا

مران الأهلي - بيسيرو يعنف رمضان صبحي بسبب الاستعراض

مران الأهلي - بيسيرو ينفعل على رمضان صبحي بسبب الأنانية