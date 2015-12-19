وزارة الصحة تسلم 3 أجهزة موجات صوتية للقلب لمستشفيات الإسكندرية

قامت وزارة الصحة بتسليم 3 أجهزة حديثة للموجات فوق الصوتية على القلب "إيكو" لمستشفيات "رأس التين والجمهورية وأبى قير"، وذلك فى إطارالبرنامج القومى للاكتشاف المبكر وعلاج روماتيزم القلب،>حيث يهدف البرنامج لعمل مسح طبى على الفئات على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة على الفئات المستهدفة الأكثر عرضة للإصابة بروماتيزم القلب.

وصرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن الأجهزة الجديدة ضرورية لدقة تشخيص أمراض القلب، وستوفر على المرضى عناء وتكلفة الانتقال إلى المراكز الخاصة لعمل تلك الإشعات.

وأضاف مجدى حجازى أنه قد تم عمل دورة تدريبية للأطباء المشاركين فى البرنامج يومى 15، 17 من شهر 12/ 2015 بالقاهرة، وسوف يتم عمل دورة تدريبية بالمستشفيات بواسطة فريق تدريب خلال الأسبوع القادم.