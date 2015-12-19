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بالصور.. جامعة القناة تشارك فى اجتماع اتحاد الجامعات العربية بعمان

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بالصور.. جامعة القناة تشارك فى اجتماع اتحاد الجامعات العربية بعمان بالصور.. جامعة القناة تشارك فى اجتماع اتحاد الجامعات العربية بعمان
قال الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة شاركت بوفد برئاسته والدكتورة إسلام محمود يوسف الجمال بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، فى الاجتماع السنوى الثانى عشر لمؤسسات اتحاد الجامعات العربية بعمان، وبرعاية رئيس اتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان أبو عرابى، لعرض الإنجازات السنوية لمؤسسات الاتحاد ومراكزه ومجالسه، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور أبو النور على مشاركة عدد من الجامعات المصرية والعربية والأردنية فى الاجتماع التى بها جمعيات ومجالس الاتحاد العاملة ومنها الجامعة الأردنية وجامعة الشرق الأوسط والعلوم والتكنولوجيا الأردنية واليرموك وجامعات سورية ولبنانية وخليجية.

وقدم الدكتور سلطان أبو عرابى رئيس اتحاد الجامعات العربية درع الاتحاد للدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة، تقديرا لدور الجامعة والتعاون مع الاتحاد فى نشر الثقافة السياحية العربية، ودعم الجامعة لكل الجامعات العربية المشاركة بالاتحاد.

وتم استعراض أنشطة الجمعية العلمية لكليات ومعاهد وأقسام السياحة العربية، ومنها تنظيم العديد من الندوات فى التسويق السياحى للمقصد السياحى المصرى وشخصية المرشد السياحى فى والوطن العربى.

كما تم إعداد مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة، كما شاركت الجمعية العلمية لكليات ومعاهد وأقسام السياحة العربية فى إقامة العديد من المؤتمرات وهى المؤتمر السنوى السادس للجمعية والذى انعقد يشرم الشيخ ومؤتمر الاتجاهات الحديثة لصناعة السياحة والضيافة فى الوطن العربى.
> وأشار الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة إلى دور الجامعة فى تطوير وتنشيط كلية السياحة منها تجهيز المبنى الجديد للكلية وتحديث مركز الدراسات البيئة بشرم الشيخ لتدريب الطلاب كما أن الجامعة بصدد دراسة إنشاء فندق يقام بالحرم الجامعى .

كما شارك من الأردن رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس المجلس العربى لحاكميه الجامعات.

وشاركت الجامعة الأردنية بأوسع مشاركة من حيث التمثيل نظرا لعدد المراكز والجمعيات والمجالس التى تستضيفها وتتبع لاتحاد الجامعات.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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