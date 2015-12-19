بالصور.. "تحديات الثورة المصرية" دورة تثقيفية لـ"يسار موحد" بالإسماعيلية

نظم مركز الوحدة للدراسات الاشتراكية "يسار موحد" بالاشتراك مع النقابة المستقلة للعاملين بأندية هيئة قناة السويس، وحزب العيش والحرية وحملة حرية ولقمة عيش، دورته التثقيفية الـ13، تحت عنوان "دورة المناضل صلاح العمروسى" وهى للتثقيف وإعداد كادر يسارى وأولى فعاليات التثقيف لحملة حرية ولقمة عيش بالإسماعيلية.

وحاضر فى هذه الدورة على مدار يومين المناضل كمال خليل والقيادى اليسارى إلهامى الميرغنى والدكتور محمد دوير، والقيادى اليسارى مصطفى السعيد والناشط العمالى وائل توفيق وآخرون.

وحضرها عدد كبير من أعضاء نقابة عمال أندية الهيئة وأعضاء حزب العيش والحرية وعمال الشركات والمهتمين، والقيادات اليسارية بالمحافظة.

ودارت محاور الدورة حول تحديات الثورة المصرية ومبادئ الفكر الاشتراكى، وواقع الطبقة العاملة الراهن والعمل الجماهيرى.



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