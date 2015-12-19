مكتبة الإسكندرية تنظم فعاليات علمية وثقافية فى المملكة المغربية

يزور المملكة المغربية وفد من مكتبة الإسكندرية، برئاسة الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، حيث من المقرر أن يشارك الوفد الذى يضم ممثلين عن الأزهر الشريف فى مؤتمر نقض مقولات التطرف وأسسه الذى تنظمه مكتبة الإسكندرية، بالاشتراك مع الرابطة المحمدية يومى 21 و22 ديسمبر.

ومن المقرر أيضاً أن يلقى الدكتور إسماعيل سراج الدين محاضرة عن (العرب وأوروبا) فى جامعة محمد الخامس يحضرها ما يزيد عن مائة من أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة، على جانب آخر من المقرر أن يزور وفد مكتبة الإسكندرية المكتبة الوطنية المغربية لتقديم مطبوعات المكتبة إلى المكتبة المغربية، ولبحث آفاق التعاون بين المكتبتين، كما سيزور الوفد الأكاديمية المغربية لبحث آفاق التعاون بين الطرفين.