بالصور| لاعب أسوان يفوز بكأس أفضل حارس مرمى لذوي الإحتياجات الخاصة

فاز الطالب علاء الدين أحمد، لاعب فريق أسوان لمدارس التربية الفكرية، بكأس أحسن حارس مرمي في بطولة الجمهورية لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أجريت مؤخرا باﻻسكندرية تحت اشراف جمعية الأسرة المتألفة.

وسلم الكأس إلى اللاعب كل من الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وأمين سعد الدين، مدير إدارة التربية الخاصة بالوزارة.

وقال عبدالمنعم إبراهيم، مدير عام التربية الخاصة بأسوان، إن المسابقة شارك فيها جميع مدارس التربية الخاصة على مستوي الجمهورية بحضور لفيف من مسئولي التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ومسئولي الشباب والرياضة.

وأشار إبراهيم، إلى أن فريق أسوان لمدارس التربية الفكرية يقوم بتدريبه كل من حامد السايح، وأبوالمعارف محمد.