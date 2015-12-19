صور| وزير النقل يتفقد طريق الكباش الثاني ومحطة السكك الحديدية بالأقصر

تفقد، منذ قليل، الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، يرافقه كل من محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، ورئيس هيئة الطرق والكباري اللواء عادل ترك، طريق السوفتيل بجوار كمين “يسي”.

تفقد الجيوشي، كوبري الكباش الثاني الذي يجري إنشائه بالقرب من ميدان الملك عبدالله لمتعبة سير العمل به، إضافة إلى جولته بمحطة ​السكك الحديدية وطريق “الأقصر – مرسى علم”، مرورا بالمراسي النهرية للفنادق العائمة.

واستمع إلى شكاوى ومطالب العاملين والمواطنين، حيث شدد على ضرورة الالتزام بعناصر الجودة في تنفيذ المشروعات وسرعة الانتهاء منها لخدمة التنمية والسياحة في الاقصر.

ومن المقرر أن يعقد الجيوشي، اجتماعا مع محافظ الأقصر بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة بعض المقترحات الهامة حيال مشروعات الطرق بالمحافظة.