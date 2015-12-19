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«الدالي»: سلسلة لقاءات مع المواطنين للحد من معدلات الأمية‎ بسوهاج

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«الدالي»: سلسلة لقاءات مع المواطنين للحد من معدلات الأمية‎ بسوهاج «الدالي»: سلسلة لقاءات مع المواطنين للحد من معدلات الأمية‎ بسوهاج

بدأ فرع هيئة محو الأمية بسوهاج، فى عقد سلسلة من اللقاءات مع العمد والمشايخ فى المراكز والقرى؛ لحشد الجهود وإقناع شباب الخريجين، وذلك للحد من معدلات الأمية.

 وقال محمد الدالى، مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، إن اللقاءات تتناول مشكلة الأمية وحجمها وأسبابها وطرق علاجها ودور العمد والمشايخ فى حشد الجهود؛ للحد من الأمية بالقرى، وكيفية معالجة مشكلة تسرب الطلاب من التعليم باعتبارها سببا رئيسيا للأمية.

وتأتي هذه اللقاءات بهدف أقناع أهالى القرى والمراكز بمحافظة سوهاج بالمشاركة فى برامج محو أمية المواطنين.

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