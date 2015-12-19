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أمن السويس يضبط 32 هاربا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية

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أمن السويس يضبط 32 هاربا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية أمن السويس يضبط 32 هاربا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملة أمنية موسعة، أمس، من ضبط 32 من الهاربين من أحكام قضائية.

كان أصدر اللواء جمال موسى عبد البارى مدير أمن السويس، تعليمات لإدارة البحث الجنائى، برئاسة العميد محمد والى ورئيس المباحث محمد شرباش بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 18 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 14 عنصر مسجل خطر، و12 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

وتم التحفظ على المتهمين، وجار تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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مصر 365