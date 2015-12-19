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حضور اللواء أحمد وصفى بمحاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد لسماع شهادته

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حضور اللواء أحمد وصفى بمحاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد لسماع شهادته حضور اللواء أحمد وصفى بمحاكمة 51 متهما باقتحام سجن بورسعيد لسماع شهادته
بدأت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربينى" تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وحضر اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى السابق، ورئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة إلى مقر انعقاد الجلسة بأكاديمية الشرطة لسماع شهادته بالقضية، وكذلك ورود تحريات الأمن الوطنى التى طلبتها المحكمة.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 أخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.
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