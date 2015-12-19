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إصابة عامل وزوجته أثناء محاولة مجهولين التعدى عليهما بقرية فى المنيا

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إصابة عامل وزوجته أثناء محاولة مجهولين التعدى عليهما بقرية فى المنيا إصابة عامل وزوجته أثناء محاولة مجهولين التعدى عليهما بقرية فى المنيا
أصيب عامل وزوجته على يد مجهولين حاولا التحرش بهما فى قرية الجلاء التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا، حال عودتهما إلى المنزل.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط، يفيد وقوع مشاجرة بين 4 أشخاص بينهم سيدة بقرية الجلاء.

وبالانتقال والفحص تبين أن مجهولين حاولا الاعتداء على "ثروت . ج" وزوجته، أثناء عودتهما إلى منزلهما فى ساعة متأخرة أمس، ما أسفر عن إصابة الزوج بكسر مضاعف بالساعد الأيسر وسحجات وكدمات بالزوجة، وتم نقل المصاب إلى مستشفي المنيا الجامعى، وألقى القبض على المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 36 أحوال لسنة 2015 سمالوط.

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مصر 365