جنايات الجيزة تبدأ محاكمة "صلاح دياب" وآخرين بتهمة بالتجمهر

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم جلسة محاكمة رجل الأعمال صلاح دياب و13 آخرين فى اتهامهم بالتجمهر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل أبو المال وعضوية المستشارين حاتم عزت ومنتصر الكحكى وأمانة سر سمير رزق.

وترجع القضية إلى عام 2011، حيث نشبت اشتباكات عنيفة بين المتهمين بسبب بناء سور فيلا صلاح دياب، وأشارات التحقيقات مع صلاح دياب رجل الأعمال ونجله وابن شقيقه فى واقعة محاوله اقتحام منزله من قبل عائلة بأبو النمرس، وأسفرت عن إصابة 11 شخصاً بأعيرة نارية.

يذكر أن أجهزة الأمن بالجيزة والقوات المسلحة ألقت القبض على صلاح دياب ونجله وابن شقيقه واثنين من الخفراء الذين يعملون لديه، كما تم التحفظ على 11 مصاباً من أهالى منيل شيحة، وذلك فى واقعة محاولة اقتحام فيلا رجل الأعمال صلاح دياب.

وكشفت تحريات المباحث أن سبب الواقعة هو الخلاف بين رجل الأعمال وأحد جيرانه يدعى عادل محجوب تاجر خضار.