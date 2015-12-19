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وزير الرى يتفقد محطتى المكس والحارس ويشدد على سرعة انتهاء العمل بهما

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وزير الرى يتفقد محطتى المكس والحارس ويشدد على سرعة انتهاء العمل بهما وزير الرى يتفقد محطتى المكس والحارس ويشدد على سرعة انتهاء العمل بهما
قام الدكتور حسام مغازى وزير الرى والموارد المائية، بتفقد محطة الحارس ومحطة المكس، لمتابعة أعمال تطوير المحطة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تجنبًا لحادث غرق جديد تتعرض له محافظتا الإسكندرية والبحيرة، حيث شدد الوزير على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير تنفيذًا لتكليفات الرئيس.

وتابع الوزير أعمال تدعيم محطة المكس بـ2000 شيكارة رمل لتعلية مجرى الطرد ومداخل المحطة، كما تم إزالة عدد 14 خازوق خرسانى كانت تعوق سريان المياه عند مصب طرد محطة المكس، والتى ساعدت على انخفاض مناسيب مجرى الطرد وتشغيل عدد 11 وحدة لأول مرة منذ إنشاء المحطة، كما تم تطهير المصرف القاطع على مصرف غرب النوبارية لاستيعاب المياه من الأراضى المجاورة، وذلك بمعدات التشغيل الذاتى.

كما تم قطع 4 خوازيق خرسانية فى مجرى طرد محطة المكس بالإسكندرية لسرعة سريان المياه، والدفع بحفارات عائمة على صنادل بحرية لتطهير أمام محطة المكس بالإسكندرية.

يأتى ذلك فى إطار جولة تفقدية إلى محافظة الإسكندرية، وقام خلالها بتفقد أعمال تطوير مصرف القلعة ومحطة الحارس والمكس، للتأكد من تأهيل وتدعيم جسور المصارف والترع، لاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار، وتجنب خطر ارتفاع مناسيب المياه بها، وصيانة وتدعيم محطات الرى والصرف بوحدات إضافية ووحدات طوارئ، لرفع المياه، بتصرفات أكبر تجنبا لغرق القرى والأراضى، وتحسبا لنوات أخرى قادمة.

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مصر 365