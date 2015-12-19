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نيويورك تايمز: التحالف العسكرى الإسلامى إنجازا يحتاج لوضوح الرؤية

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نيويورك تايمز: التحالف العسكرى الإسلامى إنجازا يحتاج لوضوح الرؤية نيويورك تايمز: التحالف العسكرى الإسلامى إنجازا يحتاج لوضوح الرؤية
وصفت صحيفة نيويورك تايمز تشكيل تحالف عسكرى إسلامى فى مواجهة الإرهاب بأنه إنجازا، مشيرة إلى أن نقطة الضعف الأساسية فى القتال الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، هو غياب قوة برية من المنطقة تشارك فى هذه الحرب.

وأضافت الصحيفة فى إفتتاحيتها، السبت، إلى أن على الرغم من ذلك لكن هناك العديد من الشكوك بشأن فعالية خطة هذا التحالف الجديد. ولأول مرة، الجمعة، يمرر مجلس الأمن الدولى مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وبدء المحادثات السياسية للمساعدة فى إنهاء الحرب فى سوريا، لكن عما إذا كان هذا الإجراء من شأنه أن يمهد الطريق لإنهاء الصراع أيضا هو مشكوك فيه.

وترى أن هناك ضبابية بشأن عما سيقوم به التحالف بالضبط. وتضيف أن من الصعب أن ترى ، شريك جاد ضد تنظيم داعش ما لم تتخذ المملكة العربية إجراءات حازمة فى وقف تدفق الأموال للمدارس الدينية الوهابية ورجال الدين المتشددين، الذين ينشرون الفكر المتطرف وهو الفكر الذى يمثل مركز أيديولوجية داعش.

وتمضى أنه من غير الواضح أى الدول سوف تنضم لهذا التحالف، فعقب الإعلان عنه، الأسبوع الماضى، فإن بعض البلدان التى تم ذكر أسمها مثل باكستان وماليزيا قالوا أنهم لا يعلموا شيئا عن خطط التحالف. فضلا عن إقصاء العديد من البلدان المسلمة الرئيسية مثل العراق وإيران. بالإضافة إلى غياب "عمان" جارة السعودية التى لعبت دور الوسيط فى وقف إطلاق النار فى اليمن، والجزائر، أكبر دولة مسلمة فى أفريقيا، وأندونيسيا، التى تضم أكبر أغلبية مسلمة.

وبينما تتمتع بعض دول التحالف مثل والسعودية وتركيا بقوة عسكرية كبيرة، لكن البعض ليست لديه جيش. وبينما العديد من الدول تشارك فى مكافحة الإرهاب، فإن هناك إنقسامات جادة بينهم، بما فى ذلك تصنيفهم للجماعات الإرهابية. وتضيف أنه من غير الواضح أيضا كيف سينسق التحالف الجديد عملياته مع التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة.

وتخلص الصحيفة إفتتاحيتها بالقول أن الإقتراح هو جزئيا إستجابة لضغوط الرئيس باراك أوباما، الذى جادل بأن الدول العربية السنية لم تفعل الكثير لهزيمة تهديد لهم وللعالم.


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