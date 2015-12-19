وصول فتحى سرور وصلاح دياب لمحكمة جنوب القاهرة

وصل، منذ قليل، لمحكمة جنوب القاهرة بزينهم الدكتور أحمد فتحي سرور محامى رجل الأعمال صلاح دياب لحضور جلسة محاكمتهم بمحكمة جنايات الجيزة، في القضية المتهم فيها دياب و13 آخرين فى اتهامهم بالتجمهر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل أبو المال وعضوية المستشارين حاتم عزت ومنتصر الكحكى وأمانة سر سمير رزق.

ويحاكم فى القضية كل من حمادة يوسف سمير وهشام محمد عبد الفتاح وسامى سلامة أحمد ومسعد عبد الشافى مرسى وسيد سعيد حلمى وجمعة سعيد حلمى وعبد الرحمن صيام وحمدى محمد السيد ومجدى إبراهيم أيوب وكريم عادل يوسف ومحمد عبد ربه عبد العزيز وعادل نبوى أحمد وعادل عبد الوهاب الشحات وصلاح الدين أحمد طه دياب، و جميع المتهمين مخلى سبيلهم على ذمة القضية.