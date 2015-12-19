ترسية عقد تطوير شارعي أم الشيف ولطيفة بنت حمدان بـ (482) مليون درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بالبدء في تنفيذ حزمة مشاريع الطرق وأنظمة النقل التي اعتمدها سموه خلال زيارته للهيئة في شهر سبتمبر الماضي، أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع تطوير شارعي أم الشيف ولطيفة بنت حمدان الذي يمتد من تقاطع الصفا (التقاطع الثاني) إلى تقاطع المنارة على شارع الشيخ زايد (التقاطع الثالث) بتكلفة 482 ملايين درهم، ويتوقع إنجاز المشروع في الربع الأول من عام 2018م.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن المشروع الجديد هو جزء من مشروع كبير لتطوير شارعي الوصل وجميرا، ويأتي تنفيذه في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق والجسور والمعابر والأنفاق، لاستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية وتحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور في مختلف مناطق إمارة دبي، كما يأتي تنفيذه ترجمة للخطة الاستراتيجية للهيئة في تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، وتطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق وشبكات النقل البري والبحري، تكون آمنة لمستخدميها، وتواكب خطط التنمية الشاملة، وتلبي احتياجات التمدد والانتشار السكاني، وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار في الإمارة.

وأضاف: يتضمن المشروع ربط منطقة جميرا بشارع الخيل والطرق الموازية (شارع الأصايل وشارع الخيل الاول) من خلال تنفيذ طرق وجسور بمستويين توفر حركة مرورية حرة من شارع ام الشيف باتجاه شارع الشيخ زايد وصولاً إلى شارع لطيفة بنت حمدان، وكذلك من شارع الزمرد شرقاً إلى شارع الشيخ زايد، مشيراً إلى أن الجسور الجديدة سيتم تنفيذها أعلى وأسفل مسار الخط الأحمر لمترو دبي دون التأثير على الحركة التشغيلية للمترو، وسيتم ربط الجسرين بشارع الشيخ زايد عبر جسور توفر مخارج حرة للحركة المرورية.

وأوضح الطاير: يتضمن المشروع أيضاً إنشاء تقاطع مجسر على شارع لطيفة بنت حمدان يتقاطع مع شارع الخيل الاول، إضافة إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية أسفل الجسر، كما يتضمن المشروع تطوير وتحسين تقاطع شارع ام الشيف مع شارع الوصل، إلى جانب تنفيذ طرق رئيسة سطحية وإنشاء وتطوير طرق خدمية، وأعمال الزراعة التجميلية على طول شارع الشيخ زايد بين تقاطع الصفا وتقاطع المنارة وشارع ام الشيف وشارع لطيفة بنت حمدان وشارع الزمرد.

وأكد الطاير أن الهيئة وضعت خطة متكاملة بشأن التحويلات المرورية لضمان انسيابية حركة السير، وسيكون التصميم الهندسي للتحويلة المرورية المؤقتة مطابقا لجميع مواصفات الطرق الدائمة من حيث معايير التصميم الهندسي ودرجة استواء السطح والاسفلت وتوفير الإنارة الكافية وذلك طبقا للسرعة التصميمية للطريق بما يحقق السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق، وسيكون عدد المسارات خلال مرحلة التحويلات بنفس عدد المسارات الحالية بما يضمن عدم التأثير سلبا في السعة المرورية المتاحة لتفادي أي ازدحامات إضافية او تأخير بسبب أعمال التنفيذ، وسيتم فصل منطقة عمل المقاول بشكل كامل بواسطة حاجز مرتفع لتقليل الازعاج لمستخدمي الطريق إلى الحد الأدنى الممكن.