الكتاتنى يعود إلى محبسه بعد تحسن حالته الصحية

يعود الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق والقيادى الإخوانى المعروف إلى سجون طرة مرة أخرى بعد مثوله للشفاء وتلقيه العلاج بمستشفى المنيل، حيث كان يعانى من "دوخة" مستمرة، وتعرض لنزيف من الأنف أكثر من مرة، فضلاً عن وجود دهون على الكبد وتضخم فى البروستاتا، ونظرا لمعاناته من جملة هذه الأمراض عزف عن تناول الطعام بشكل طبيعى، وكان يتناول مأكولات قليلة للغاية، الأمر الذى تسبب فى نقص حاد فى وزن جسمه حتى ظهر هزيلا وضعيفا.

وتم إجراء موجات صوتية على البطن للكتاتنى، وتحسن الضغط للغاية بعد تناوله العلاج باستمرار داخل عنبر المحبوسين فى مستشفى المنيل، وأوصت التقارير الطبية بأن حالته تحسنت وأصبحت مستقرة وعليه يمكن نقله إلى محبسه مرة أخرى.