مدرب الاتحاد يعلن عن الراحلين في يناير.. والمراكز التي يحتاجها الفريق

طالب المدير الفني للاتحاد السكندري بونتيس إدارة الفريق بالاستغناء عن أربعة لاعبين خلال شهر يناير المقبل لعدم احتياجه لهم.

وحدد بونتيس أسماء اللاعبين وهم أحمد ناصر، باسم عيد، طارق سالم، والبرازيلي باولو سيزار.

وبرر المدرب البرتغالي رغبته في استبعاد هذا الرباعي لظهورهم بمستوى متواضع خلال الفترة الأخيرة مع زعيم الثغر.

وأكد بونتيس في مذكرة رسمية لمجلس إدارة الاتحاد أن الفريق ليس بحاجة لهؤلاء اللاعبين بالإضافة لرغبته في الاستغناء عن لاعبي تحت السن.

ويبحث مجلس إدارة الاتحاد إعارة اللاعبين تحت السن خلال شهر يناير المقبل.

وفسر بونتيس في مذكرته قراره باستبعاد بعض اللاعبين ممن هم تحت السن بأن الفريق يضم عددا كبيرا من اللاعبين لن يتم الاعتماد عليهم في الفترة المقبلة.

وشدد على أنه يريد التركيز مع المجموعة التي سيتم الاعتماد عليها فقط.

في الوقت ذاته طالب بونتيس الإدارة بتدعيم الاتحاد خلال الانتقالات الشتوية بلاعبين في مركز المدافع والظهير الأيسر وخط الهجوم وذلك بعد هروب اللاعب الإفريقي بلاتيني.