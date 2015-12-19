أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطلين للاتجار فى المخدرات خلال حملة امنية بالبحيرة

Google+ Print
ضبط عاطلين للاتجار فى المخدرات خلال حملة امنية بالبحيرة ضبط عاطلين للاتجار فى المخدرات خلال حملة امنية بالبحيرة
تمكنت الاجهزة الامنية بالبحيرة بقيادة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من ضبط عاطلين بمركز شبراخيت لاتجارهما فى المخدرات وذلك خلال حملة امنية موسعة

حيث تم ضبط س. م .س 58 سنة عاطل ومقيم نكلا مركز شبراخيت وبحوزته عدد 27 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 450 جرام بقصد الإتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1326 /155 جـــنايات مركز شبراخيت لسنة 2015

كما تم ضبط ا. ع .ي 25سنة عاطل ومقيم بندر شبراخيت وبحوزته 10 لفافات لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 10 جرام بقصد الإتجار
>وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13675/156 جـــنايات مركز شبراخيت لسنة 2015

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365