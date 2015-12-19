ضبط عاطلين للاتجار فى المخدرات خلال حملة امنية بالبحيرة

تمكنت الاجهزة الامنية بالبحيرة بقيادة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من ضبط عاطلين بمركز شبراخيت لاتجارهما فى المخدرات وذلك خلال حملة امنية موسعة

حيث تم ضبط س. م .س 58 سنة عاطل ومقيم نكلا مركز شبراخيت وبحوزته عدد 27 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 450 جرام بقصد الإتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1326 /155 جـــنايات مركز شبراخيت لسنة 2015

كما تم ضبط ا. ع .ي 25سنة عاطل ومقيم بندر شبراخيت وبحوزته 10 لفافات لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 10 جرام بقصد الإتجار

>وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13675/156 جـــنايات مركز شبراخيت لسنة 2015