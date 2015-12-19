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محافظ الأقصر يزور مصابي حادث «القرايا» في مستشفي إسنا

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موقع الحادث

موقع الحادث

زار محافظ الأقصر محمد بدر، صباح اليوم، مصابي حادث سقوط سيارة “ميكروباص” في ترعة الرمادي بقرية القرايا المحتجزين في مستشفي إسنا المركزي وذلك للإطمئنان علي حالاتهم الصحية.

كما تفقد المحافظ موقع الحادث برفقة العقيد محمد صلاح مدير إدارة المرور بالمحافظة للوقوف علي ملابساته.

والتقي المحافظ أهالي الضحايا والمصابين الذين تجمهروا غاضبين أمام المستشفي بسبب سوء حالة الطريق .

كانت قرية القرايا التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة قد شهدت حادث مروع إثر سقوط سيارة ميكروباص في ترعة الرمادي ما أسفر عن طفتين وإصابة 14 شخص بجروح وكسور تم نقلهم علي إثرها الي مستشفي إسنا المركزي.

هذا وتواصل قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية البحث عن طفلين آخرين ما زال في عداد المفقودين .

وقال مصدر أمني أن الحادث أسفر عن مصرع الطفلتين هدى أحمد أبوزيد، 6 سنوات، وملك خميس 7 سنوات وإصابة كلا من دنيا عبدالواحد قناوي 21 سنة وأحمد منصور موسى 18 سنة وحمادة منصور موسى 25 سنة وهند منصور موسى 35 سنة ومنصور عبدالفتاح 25 سنة وزينب أحمد عبدالدايم 9 شهور شهد عويس عبدالله 6 سنوات وهويدا محمد أحمد 29 سنة وجنا أحمد جلال، 6 شهور وبخيتة محمد أبوالمجد 55 سنة وسمارة النجار محمد 35 سنة ومنتصر إمام أحمد 25 سنة ورجاء موسى حجاج 30 سنة

وأضاف المصدر أن قوات الانقاذ النهري ما زال تبحث عن الطفلان محمد جلال عبدالشافي 7 سنوات وتوأمه أسامة جلال عبدالشافي 7 سنوات الذان ما زال في عداد المفقودين.

وقال شهود عيان أن الضحايا والمصابين كانوا متوجهين للمشاركة في حفل عرس مقام في إحدي القري .

موقع الحادث

موقع الحادث

 

 

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