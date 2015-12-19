«أوباما» يوقع على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة ضد حزب الله

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على مشروع قانون أقره الكونجرس الأمريكي لفرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد حزب الله اللبناني.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض – في بيان له – نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن القانون الجديد سيزيد من ممارسة الضغوط ضد حزب الله إذ أنه يوفر للإدارة الأمريكية أدوات إضافية تسمح باستهداف مصادر تمويل الجماعة والتي تعتبرها الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا.

وأكد البيان أن الحكومة الأمريكية أحرزت تقدما كبيرا كما ستواصل جهودها للحد من قدرات التنظيم الإرهابي من خلال استهداف مصادر تمويله كما ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات قوية لمواجهة أنشطة حزب الله أينما كانت.

ويفرض القانون الجديد عقوبات ضد المصارف التي تتعامل مع حزب الله، وكذلك ضد تلفزيون “المنار” التابع لحزب الله. كما يلزم القانون الرئيس الأمريكي باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع حزب الله، أو تتورط في أعمال غسيل أموال لحسابه.

ويطلب القانون من الإدارة الأمريكية أن تقدم إلى الكونجرس سلسلة من التقارير لإلقاء الضوء على النشاطات الدولية لحزب الله، خصوصا في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا. كما سيتعين على الإدارة الأمريكية تحديد الدول التي تدعم حزب الله، أو تلك التي تملك فيها الجماعة قاعدة لوجستية مهمة.