مقتل 3 مدنيين و4 من المقاومة في قصف الميليشيات للأحياء السكنية في تعز

واصلت ميليشيات الحوثيين وصالح قصفها للأحياء السكنية في مدينة تعز مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين بينهم سيدة وإصابة 16 آخرين.

وأوضحت مصادر المقاومة الشعبية في تعز أن الميليشيات استمرت في خرق الهدنة التي أعلنها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتهيئة الفرصة لإنجاح المشاورات التي تتم بين وفد الحكومة والانقلابيين ولكنهم استمروا في قصف الأحياء السكنية ومواقع الجيش والمقاومة بالدبابات وقذائف الهاون في الوقت الذي يواصلون فيه حصار المدينة ومنع الإمدادات الغذائية والطبية عنها بالإضافة إلى منع دخول المواد البترولية.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس العسكري بتعز أن الميليشيات هاجمت مواقع المقاومة في حيي الدعوة وثعبات شرق المدينة مما أدى إلى مقتل 4 من المقاومة وإصابة 7 آخرين ضمن عملياتهم لخرق الهدنة.