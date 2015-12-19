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الأرصاد : طقس اليوم شديد البرودة وسقوط أمطارغزيرة على السواحل الشمالية

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الأرصاد : طقس اليوم شديد البرودة وسقوط أمطارغزيرة على السواحل الشمالية الأرصاد : طقس اليوم شديد البرودة وسقوط أمطارغزيرة على السواحل الشمالية

طقس الخميس يميل نحو الإنخفاض والقاهرة 25

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم السبت، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية تكون متوسطة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وأكد المتحدث باسم هيئة اﻷرصاد الجوية الدكتور وحيد سعودي، أن طقس اليوم مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، لافتا إلى أن الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط والبحر الأحمر؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأوضح سعودي، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة أمتار ونصف المتر إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، مشيرا إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة أمتار إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وأضاف، أن درجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق بوسط سيناء والمدن الساحلية ستصل إلى 1 درجة مئوية، لافتا إلى أن لم تدخل رسمياً في فصل الشتاء، معلناً بدء فصل الشتاء رسمياً في يوم 21 من الشهر الحالي.

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