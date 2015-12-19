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ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم هيروين وحشيش فى البحيرة

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ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم هيروين وحشيش فى البحيرة ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم هيروين وحشيش فى البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم حشيش وهيروين.

تبين ضبط "س م س ع" 58 سنة عاطل ومقيم نكلا / مركز شبراخيت وبحوزته (27) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 450 جراما "بقصد الإتجار" وتحرر المحضر 13263/155 جنايات مركز شبراخيت لسنة 2015.

وضبط "ا ع ى" 25 سنة عاطل ومقيم بندر شبراخيت وبحوزته (10) تذاكر لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 10 جرامات "بقصد الإتجار" وتحرر المحضر رقم 13675/156 جـــنايات مركز شبراخيت لسنة 2015.

كما تم ضبط "ا ع ى" 25 سنة عاطل ومقيم بندر شبراخيت وبحوزته سلاح أبيض "سكين" وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13675/156/2015 جـــنايات مركز شبراخيت.

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مصر 365