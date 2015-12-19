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تقرير أمريكى يكشف عن أفضل وسائل لتقوية مناعة طفلك وحمايته من أمراض الشتاء

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تقرير أمريكى يكشف عن أفضل وسائل لتقوية مناعة طفلك وحمايته من أمراض الشتاء تقرير أمريكى يكشف عن أفضل وسائل لتقوية مناعة طفلك وحمايته من أمراض الشتاء
إذا كنت تعانى من كثرة الذهاب لعيادات الأطباء بسبب معاناة طفلك من نزلات البرد المستمرة، والالتهابات المتكررة، والأنفلونزا، والتهابات الأذن، واضطرابات المعدة، ومشاكل صحية أخرى، فهذا يعنى أن الأنظمة المناعية لطفلك ليست قوية.

لكن مع نمط الحياة البسيط وتغيير النظام الغذائى، يمكنك تعزيز مناعة طفلك ضد هذه المشاكل الصحية الشائعة، لتسريع الشفاء ومساعدة الطفل على التمتع بمستوى أكبر من الصحة والعافية.
>وفيما يلى أهم الطرق لتعزيز مناعة الطفل، وفقًا للموقع الطبى الأمريكى “Health”، وتشمل:

1- الرضاعة الطبيعية
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>حليب الأم هو وسيلة رائعة لتعزيز مناعة الطفل، فهو يحتوى على كل من البروتين والسكر والدهون التي يحتاجه طفلك ليكون فى صحة جيدة، وعلاوة على ذلك، فإنه يجدد خلايا الدم البيضاء، وهذا يعزز النظام ويساعد فى مكافحة الأمراض المناعية.

وقد وجدت دراسة أجريت عام 2002 بواسطة باحثون أستراليون، أن الرضاعة الطبيعية لها تأثير قوى على نمو الجنين والجهاز المناعى.

2- تغذية الطفل بالفواكه والخضراوات
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>اتباع نظام غذائى صحى هو أمر أساسى لتقوية الجهاز المناعى، لذلك يجب الاهتمام بالنظام الغذائى للطفل، ويفضل إضافة الفواكه والخضراوات مثل التفاح والجزر والبطاطا الحلوة، والفاصوليا، والبروكلى، والكيوى والبطيخ والبرتقال والفراولة إلى النظام الغذائى الخاص به لتعزيز المناعة.

وأوضح الخبراء أن المكسرات والبذور والبقول والحبوب الكاملة وغيرها من الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل: A، B2، B6، C، والزنك، والسيلينيوم والأحماض الدهنية الأساسية، التى تساعد أيضا فى تعزيز جهاز المناعة، بدلا من الحبوب المكررة والكاملة.

ويجب تجنب الأطعمة المحلاة والجاهزة والمالحة لأنها تضعف الجهاز المناعى.

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