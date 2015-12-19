مقتل 3 مدنيين و4 من المقاومة فى قصف الميليشيات للأحياء السكنية فى تعز

واصلت ميليشيات الحوثيين وصالح قصفها للأحياء السكنية فى مدينة تعز مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين بينهم سيدة وإصابة 16 آخرين.

وأوضحت مصادر المقاومة الشعبية فى تعز أن الميليشيات استمرت فى خرق الهدنة التى أعلنها الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لتهيئة الفرصة لإنجاح المشاورات التى تتم بين وفد الحكومة والانقلابيين ولكنهم استمروا فى قصف الأحياء السكنية ومواقع الجيش والمقاومة بالدبابات وقذائف الهاون فى الوقت الذى يواصلون فيه حصار المدينة ومنع الإمدادات الغذائية والطبية عنها بالإضافة إلى منع دخول المواد البترولية.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن الميليشيات هاجمت مواقع المقاومة فى حيى الدعوة وثعبات شرق المدينة مما أدى إلى مقتل 4 من المقاومة وإصابة 7 آخرين ضمن عملياتهم لخرق الهدنة.

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