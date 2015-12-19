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اليوم.. استكمال محاكمة 48 متهما بقضية مقتل الصحفية "ميادة أشرف"

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اليوم.. استكمال محاكمة 48 متهما بقضية مقتل الصحفية "ميادة أشرف" اليوم.. استكمال محاكمة 48 متهما بقضية مقتل الصحفية "ميادة أشرف"
تستكمل اليوم السبت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر جلسات محاكمة 48 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب أعمال عنف وقتل الصحفية ميادة أشرف.

وتضم قائمة المتهمين 48 متهما من عناصر الإخوان بينهم 36 متهما محبوسا و12 هاربا، متهمين بقتل الصحفية "ميادة أشرف" وفتاة أخرى، وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 .
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